Украинский комитет Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC Ukraine) обратился к правительству с призывом прекратить дискриминацию и погасить долги в равной степени перед всеми производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Об этом говорится в открытом письме Международной торговой палаты.

"Такие действия госпредприятия, по мнению экспертов, дают очень плохой знак как иностранным, так и украинским инвесторам, стоит ли инвестировать вообще в украинскую экономику", - подчеркнули в ICC.

Международная торговая палата призывает руководство государства приложить все усилия для разрешения этой ситуации и скорейшего погашения задолженности перед всеми производителями электроэнергии из ВИЭ без исключения.

«Мы хотим напомнить, что именно из-за благоприятного инвестиционного климата с 2014 по 2020 год в отрасль возобновляемой энергетики в Украине было привлечено 6,1 млрд евро инвестиций», - говорится в письме.

Как сообщалось, напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Суверенные еврооблигации Украины начали дешеветь после скандала с «зелеными» облигациями, а угроза дефолта, по оценкам аналитиков, подскочила на 20%.