Украинский комитет Международной торговой палаты (International Chamber of Commerce, ICC Ukraine) обратился к правительству с призывом прекратить дискриминацию и погасить долги в равной степени перед всеми производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии (ВИЭ).
Об этом говорится в открытом письме Международной торговой палаты.
"Такие действия госпредприятия, по мнению экспертов, дают очень плохой знак как иностранным, так и украинским инвесторам, стоит ли инвестировать вообще в украинскую экономику", - подчеркнули в ICC.
Международная торговая палата призывает руководство государства приложить все усилия для разрешения этой ситуации и скорейшего погашения задолженности перед всеми производителями электроэнергии из ВИЭ без исключения.
«Мы хотим напомнить, что именно из-за благоприятного инвестиционного климата с 2014 по 2020 год в отрасль возобновляемой энергетики в Украине было привлечено 6,1 млрд евро инвестиций», - говорится в письме.
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Как сообщалось, напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
Суверенные еврооблигации Украины начали дешеветь после скандала с «зелеными» облигациями, а угроза дефолта, по оценкам аналитиков, подскочила на 20%.