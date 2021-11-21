Компания ДТЭК ВИЭ обратилась к бизнес-омбудсмену Марчину Свинчицкому за защитой от неправомерных действий правительства по блокированию выплаты задолженности из средств целевых «зеленых» еврооблигаций.

Об этом говорится в сообщении компании.

"Компания ДТЭК ВИЭ остается единственной на рынке производителей электрической энергии, которая не получила выплату задолженности. Такая ситуация нарушает принцип равенства и пропорциональности осуществления выплат по зеленому тарифу и создает негативный прецедент, который может быть применен и к другим производителям», - говорится в сообщении.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.

Мировые рынки отреагировали падением котировок украинских ценных бумаг и повышением риска дефолта страны на 20%.

Инвестиционная компания Dragon Capital сообщила, что политическая дискриминация отдельных компаний при выплате средств целевых «зеленых» еврооблигаций подрывает доверие инвесторов к правительству Украины и приведет к негативной реакции на долговые обязательства украинских компаний.