По 1 тысяче гривен полностью вакцинированным против Covid-19 украинцам будут начислять на виртуальные платежные карты через приложение "Дія".

Заместитель главы Национального банка Украины Сергей Николайчук в интервью Forbes Ukraine рассказал, как эти выплаты повлияют на инфляцию в Украине.

Он пояснил, что тысяча гривен – не та сумма, которая могла бы существенно стимулировать потребительский спрос. Выплаты не повлияют на рост цен на товары и услуги в Украине. Ведь отрасли, на которые планируют выделить эти средства, страдают от недозагрузки.

"Даже если цены в области культуры и спорта вырастут на 5–10%, это незначительно скажется на общем показателе инфляции, поскольку доля этих услуг в потребительской корзине незначительная, — добавил он.

Согласно оценкам НБУ, влияние на экономику программы, на которую предлагают выделить 6 млрд грн, может составить 0,1-0,2% ВВП. Но если проект приведет к дополнительной вакцинации даже 10% населения, его можно будет считать очень эффективным.

Напомним, новые выплаты на карантине, теперь больше украинцев могут рассчитывать на деньги.

Как сообщала Politeka, появились подробности выплаты по тысяче гривен украинцам, которые прошли полный курс вакцинацию от коронавируса.

Также Politeka писала, что новая схема мошенничества появилась после того, как украинцам пообещали выплатить 1000 гривен за вакцинацию.