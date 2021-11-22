Политолог Оксана Белякова рассказала, когда, по мнению экспертов, стоит ожидать нападения на Украину со стороны Российской Федерации.
Об этом она сказала в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.
“Сейчас в один голос все твердят о том, что вот она, снова дислокация российских войск на украинских границах. Некоторые эксперты пошли еще дальше и сказали, что весь этот конфликт на белорусско-польской границе, который устроил диктатор Лукашенко, это исключительно для того, чтобы внимание Евросоюза оттянуть от Украины, а в этот момент вероломно на Украину напасть. Притом, назвали декабрь этого года”, - сказала Оксана Белякова.
Она отметила, что и представители Министерства обороны говорят о том, что в декабре может произойти непоправимое.
“И начнется мобилизация, и все остальное, связанное с непосредственным отражением нападения врага. С точки зрения мировой общественности, тут почему-то англосаксы очень серьезно обеспокоились. Я смотрю, что британцы прямо к нам уже приехали, и свои воинские подразделения присылают. И вроде как Америка тоже напряглась”, - добавила Белякова.
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По ее словам, Европа достигла определенного консенсуса по ситуации в Украине – она выказывает свое беспокойство.
Как сообщала Politeka, Игорь Козий заявил, что наиболее важная цель действий России – втянуть Украину в свою зону влияния.
Также Politeka сообщала, что Михаил Цымбалюк заявил, что сейчас Украине важно укрепить свою границу с Беларусью.