Политтехнолог, эксперт-международник Борис Тизенгаузен объяснил, почему раскол общества в интересах украинских политиков и как они могут воспользоваться этим для своей выгоды.
Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?».
Как рассказывает эксперт, у политика есть два способа сохранить свой электорат. «Первый – что-то сделать. Оставить после себя хорошую реформу, быть мэром – оставить красивый ухоженный город и так далее», - объясняет он. То есть, добавляет Тизенгаузен, политик должен создать хорошее впечатление о себе, чтобы по окончании каденции электорат избрал его во второй раз.
С другой стороны, говорит он, этот способ достаточно сложен, проще расколоть общество по разным направлениям. В пример гость программы приводит религию, язык, любовь к стране, отношение к ЕС и т.д.
Тогда, объясняет Тизенгаузен, политик выбирает любое направление и формирует одну часть общества, которая не любит другую, идет к ней и раскалывает общество, поддерживая рейтинг на основе ненависти. «Мол, они плохие, они не в ту церковь ходят, они не на том языке разговаривают, они вообще не тому Богу молятся. И вот это простой путь», – рассказывает политтехнолог.
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Следовательно, констатирует он, украинское общество расколото намеренно и для этого, по сути, нужно иметь полгода и свои каналы.
Как сообщала Politeka, Тизенгаузен рассказал об агентах в специальных службах.
Также Politeka писала о том, что Романченко заявил, что медийность определяет узнаваемость и соответственно поддержку и симпатию избирателей.