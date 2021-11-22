Политтехнолог, эксперт-международник Борис Тизенгаузен объяснил, почему раскол общества в интересах украинских политиков и как они могут воспользоваться этим для своей выгоды.

Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?».

Как рассказывает эксперт, у политика есть два способа сохранить свой электорат. «Первый – что-то сделать. Оставить после себя хорошую реформу, быть мэром – оставить красивый ухоженный город и так далее», - объясняет он. То есть, добавляет Тизенгаузен, политик должен создать хорошее впечатление о себе, чтобы по окончании каденции электорат избрал его во второй раз.

С другой стороны, говорит он, этот способ достаточно сложен, проще расколоть общество по разным направлениям. В пример гость программы приводит религию, язык, любовь к стране, отношение к ЕС и т.д.

Тогда, объясняет Тизенгаузен, политик выбирает любое направление и формирует одну часть общества, которая не любит другую, идет к ней и раскалывает общество, поддерживая рейтинг на основе ненависти. «Мол, они плохие, они не в ту церковь ходят, они не на том языке разговаривают, они вообще не тому Богу молятся. И вот это простой путь», – рассказывает политтехнолог.

Следовательно, констатирует он, украинское общество расколото намеренно и для этого, по сути, нужно иметь полгода и свои каналы.

Как сообщала Politeka, Тизенгаузен рассказал об агентах в специальных службах.

Также Politeka писала о том, что Романченко заявил, что медийность определяет узнаваемость и соответственно поддержку и симпатию избирателей.



