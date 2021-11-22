Депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Юрий Камельчук рассказал о приятом в первом чтении законопроекте, который, по его словам, не позволит украинцам остаться без тепла и электроэнергии.
Его комментарий прозвучал в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24».
«Прямо сразу закон не подействует, но в будущем в самом деле обеспечит всем тепло и свет. Этот законопроект работает по принципу пауэрбанка: телефон разряжается, подключить его к сети нет возможности, но можно подзарядить его от переносного зарядного устройства. Так же станет действовать энергетическая сеть Украины. Первая задача закона – снимать напряжение на энергосистему в пиковое время, когда потребление энергии слишком велико. Тогда система может не справляться со своими задачами в каких-то микрорайонах, городах, или даже целых областях. Такая практика уже существует за рубежом, где некоторые районы в определённое время питаются от аккумуляторных батарей», - говорит политик.
По его словам, такой подход может избавить Украину от необходимости просить помощи у соседних государств.
«В результате нового закона украинская энергосеть станет очень маневренной. Появится возможность быстро реагировать на нехватку того или иного вида энергии», - считает Юрий Камельчук.
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Как сообщает Politeka, ранее он заявлял, что сейчас главная проблема украинской энергетики – это уголь.
Также Politeka сообщала, что Камельчук рассказал о факторах, которые определяют повышение коммунальных тарифов.