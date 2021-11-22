Кандидат политических наук Владимир Нагирный рассказал, почему европейские страны заинтересованы в помощи Украине в борьбе с РФ и даже согласились отправлять своих военных для помощи и поддержки.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Великобритания последние годы демонстрирует действительно высокий уровень заинтересованности в украинской политике. Соответственно стремится быть более активной именно в Украине, в частности и в регионе Восточной Европы. Это часть всеобщего курса Великобритании. Что касается военных и возможного присутствия военных других стран в Украине в такой момент напряжения и расширения агрессии РФ, мне кажется, что здесь работает еще один фактор, который в свое время использовали США и другие страны НАТО», - сказал он.

Нагирный рассказал, что это происходило на фоне потенциальных угроз для стран Балтии, когда в 2014 году началась агрессия РФ в Украине. Тогда в странах Балтии появился контингент, подтвердил он, военные США и другие страны НАТО. Они не играли важной роли в обороне и не принимали участия в действиях, направленных на защиту, сообщил он, это был символический шаг и сигнал Путину, чтобы он имел в виду, что, нападая на эти страны, есть риск, что будут затронуты непосредственно интересы США и других стран НАТО.

«Возможно в данном случае в отношении Украины именно этот мотив заметен. Швеция выразила свою готовность поддержать Украину своими военными, как и Британия. Она достаточно активна в двустороннем диалоге. Поэтому именно такой шаг в данной ситуации свидетельствует, что Швеция намерена комплексно развивать свои отношения с Украиной. И свидетельствует о том, что Швеция видит в этом перспективу», - резюмировал он.

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