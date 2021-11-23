Офис генерального прокурора по требованию нардепа Валентина Наливайченко ("Батькивщина") открыл уголовное производство по факту договоренностей высших должностных лиц государства с олигархом Игорем Коломойским о передаче ему государственного природного газа из подземных хранилищ стоимостью более 100 млрд грн.

Об этом Наливайченко сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав выписку из Единого реестра досудебных расследований.

«Генпрокуратура возбудила уголовное производство по моему обращению. Напомню, недавно обратился к руководителям правоохранительных органов с требованием вмешаться в ситуацию с попыткой государственных чиновников и структур олигарха Коломойского присвоить природный газ в подземных газовых хранилищах Украины», - сообщил нардеп.

Согласно выписке из ЕРДР, досудебное расследование начато 19 ноября. Выписка из ЕРДР подписана прокурором второго отдела управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде Специализированной антикоррупционной прокуратуры Юрием Олефиром. Соответственно досудебное расследование осуществляет Национальное антикоррупционное бюро.

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Напомним, ранее издание «Наші Гроші» сообщило, что 26 октября государственный «Нафтогаз» согласился передать газ «Укрнафте», которой руководит олигарх Игорь Коломойский. Общие претензии составляют 9 млрд м3 газа на сумму 240 млрд грн. Схему должны утвердить на собрании акционеров Укрнафты 30 ноября.

Этот газ был добыт и использован населением в 2017-2013 годах, однако документально купля-продажа оформлена не была из-за отказа «Укрнафты» подписывать договоры.

В отчете за 1 полугодии 2021 года «Нафтогаз» уже официально признал за Коломойским 700 млн м3 стоимостью 20 млрд грн.