Политолог-международник Максим Яли заявил о неслучайности публикации первой части расследования Bellingcat по делу «вагнеровцев» именно сейчас и именно в таком объеме.

Об этом он рассказал в авторской программе «Контрольный удар».

Политолог отметил, что никакой принципиально новой информации из опубликованных материалов мы не узнали и увидели только документальные подтверждения факта, что спецоперация действительно готовилась и имела место. Это, по его словам, неоднократно опровергали президент Зеленский и его окружение.

«С моей точки зрения, момент опубликования расследования был выбран абсолютно неслучайно. Судите сами. Произошло это лишь спустя несколько дней после доклада ТСК в Верховной Раде, которая, естественно, никакой «зрады» не обнаружила. И вполне допускаю, что публикация столь усеченной версии расследования была неслучайна. Ведь ни для кого не секрет, что деятельность группы журналистов-расследователей давно уже связывают с британской разведкой», - говорит Яли.

Он объяснил, что этим журналистам становятся доступны слишком точные данные. В пример политолог привел расследование по российскому «Буку», который сбил борт малайзийских авиалиний в 2014 на Донбассе, в котором журналисты полностью восстановили маршрут его следования из военной части под Курском, бортовой номер и другие подробности, которые сложно узнать и воссоздать просто по открытым данным из соцсетей и опросов очевидцев.

«Я считаю абсолютно неслучайным то, что в первой части расследования не было сказано ни слова об участии иностранных спецслужб. В частности США, Турции и той же Великобритании, о чем писал тот же Бутусов и другие журналисты. Так уж «совпало», что такой рафинированный и усеченный вариант расследования был опубликован аккурат через несколько дней после встречи Зеленского с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом, который находился в Киеве с рабочим визитом 16 ноября», - рассказал Яли.

Как сообщала Politeka, Охотин рассказал о публикации данных Pandora Papers.

Также Politeka писала о том, что Островский заявил, что «Вагнергейт» – это продолжение операции Запада по уничтожению имиджа Зеленского.