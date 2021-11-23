Политтехнолог Всеволод Непогодин высказал воё суждение по поводу политических процессов, которые сейчас происходят в Российской Федерации, а также их влияния на окружающие страны.

Его слова прозвучали в эфире программы Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

«В российской политике сейчас наблюдаются тектонические сдвиги. Речь идёт о проблеме транзита власти. Да, сейчас 2021 год, но в России сейчас уже все думают о 2024 годе. Что будет, как это будет? Все же помнят эти поправки в Конституцию и обнуление президентских сроков. И сейчас вся игра ведётся именно вокруг транзита власти. По сути, он уже начался. Например, экспертный совет при правительстве РФ недавно возглавил Ярослав Кузьминов – ректор Высшей школы экономики. Это очень сплочённая команда, которая считает 1917 год величайшей катастрофой в истории русского народа», - отмечает политтехнолог.

По его словам, Лукашенко отлично знает, что процесс транзита власти в РФ уже запущен.

«Все действия Лукашенко нужно рассматривать в контексте передачи власти в России. Этот процесс сейчас всё определяет», - считает Всеволод Непогодин.

Как сообщает Politeka, ранее военный эксперт Игорь Козий назвал главной целью Путина втягивание Украины в российскую зону влияния.

Также Politeka сообщала, что, по мнению военного эксперта Александра Мусиенко, Лукашенко сейчас использует на польской границе отработанный российский сценарий.