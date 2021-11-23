Кандидат политических наук Владимир Нагирный поразмыслил над тем, к чему должна быть готова Украина, учитывая, что оккупанты провели на Донбассе военное собрание.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

По мнению гостя программы, сейчас ситуация с Россией такая же, как и все последнее время. «То есть риски всегда актуальны, а в определенное время они усиливаются. Сейчас они как раз находятся в стадии усиления», – утверждает он. В то же время Нагирный указывает на то, что и мир не оставляет ситуацию на Востоке Украины без реакции, то есть риски действительно серьезные и есть вероятность их реализации.

Кроме того, рассуждает эксперт, о планах и намерениях РФ остается только догадываться. «Вполне возможно, что РФ рассматривает несколько возможных сценариев», – предполагает он. По мнению Нагирного, это может быть как использование фазы напряжения для получения уступок со стороны Запада, так и прямое вторжение, к которому уже проходит подготовка в информационном пространстве.

Попутно он вспоминает, что фактор напряжения от вторжения Россия уже использовала весной сразу после довольно длительного спокойного этапа. Как вспоминает гость программы, Украина впервые увидела, что к границе стягиваются новые силы и в информационном пространстве это вызвало напряжение и тревогу в украинском обществе. «В этом случае как раз был реализован сценарий, что напряжение привело к встрече между Путиным и Байденом. Какая нужна была Путину и к очередной попытке наладить отношения между США и РФ», - утверждает Нагирный. С другой стороны, рассуждает эксперт, все дальнейшие события показали, что сейчас с Москвой договариваться не о чем.

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