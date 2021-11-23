Народный депутат Артем Дмитрук, который представляет в Верховной Раде Одессу, поразмыслил над тем, насколько Дмитрий Разумков сможет стать конкурентом Зеленскому на президентских выборах.

Об этом он рассказал в программе «А как на самом деле?» с Мирославой Бобровской.

Прежде всего политик отмечает, что имеет с Разумковым только рабочие отношения и не знаком с ним вне этого. Тем не менее, говорит он, Разумков – один из самых лучших спикеров ВР. «Он всегда чтил закон и регламент. Разумков всегда мог найти коммуникацию со всеми народными депутатами, а лично для меня этот фактор очень важен», – объясняет Дмитрук. К тому же, говорит он, Разумков всегда отвечал аргументированно на любые его запросы и предложения.

Именно поэтому, заключает депутат, он и поддерживает Разумкова. Попутно гость программы ссылается на данные опросов и собственный анализ: Разумков сможет стать конкурентом Зеленскому на президентских выборах и сейчас его рейтинг составляет 10%.

По мнению Дмитрука, политическая сила Разумкова будет иметь такой же рейтинг, поскольку она будет под его эгидой. «Я думаю, на сегодняшний день получить на выборах столько голосов – это вполне реально. А сам Разумков входит в топ-5 политиков Украины», - подчеркивает политик.

Как сообщала Politeka, Дмитрук рассказал, какой была «Слуга народа» первые полгода.

Также Politeka писала, что Дмитрук рассказал об обстоятельствах и причинах своего исключения из фракции «Слуга народа».