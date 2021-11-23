Политолог-международник Максим Яли объяснил, почему появилось так много резонансных заявлений о готовящемся зимой полномасштабном вторжении России в Украину, и рассказал, какова вероятность такого сценария.

Об этом он рассказал в авторской программе «Контрольный удар».

Яли напомнил, что глава ГУР МО Буданов в своем интервью американскому изданию Military Times во время своего пребывания в США на прошлой неделе заявил, что у украинской разведки есть достоверные данные о готовящемся Кремлем вторжении уже в конце января – начале февраля полномасштабной войны против Украины. Он отметил, что эта война якобы будет уже не «гибридной», а именно открытой агрессией с использованием авиации и всех родов войск.

По словам политолога, об угрозе такого вторжения вот уже почти месяц рапортуют и западные СМИ, а также подтверждают такую вероятность некоторые высокопоставленные экс-чиновники Великобритании и США и представители разведслужб.

«Маневры российских войск у наших границ необходимы Путину для того, чтобы повысить ставки, используя привычный уже аргумент в переговорах с Западом – «бряцание оружием» у наших границ и угроза начала полномасштабной войны в Европе. Если это всегда срабатывало, то зачем изобретать велосипед? Ведь переговоры с США и Западом в целом, в частности по Украине, очевидно зашли в тупик. Срок, отведенный Байденом на реализацию договоренностей с Путиным в Женеве, подходит к концу. Ожидаемых Кремлем результатов нет», - рассказал Яли.

По его словам, Путин начал «бряцать оружием», чтобы достичь желаемых результатов, ведь этой весной подобные действия уже принесли результат. Политолог отметил, что, очевидно, это понимают и некоторые высокие чиновники в Украине, в частности, секретарь СНБО Данилов, который заявил, что таким образом Путин пытается повысить свои позиции в переговорах с Западом, а также в такой сценарий не верит министр обороны.

«Я также уверен, что до полномасштабной войны дело не дойдет и все ограничится обострением на линии соприкосновения на Донбассе, которое мы уже наблюдаем», - заявил Яли.

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