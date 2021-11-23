Гончаренко отметил, что в книге Коломойский называется «тенью Владимира Зеленского».



В США 23 ноября в продажу поступила книга журналиста Кейсе Мичла (Casey Michel) «Американская клептократия» (American Kleptocracy) про олигарха Игоря Коломойского, его связи с президентом Владимиром Зеленским и схемы отмывания средств при покупке недвижимости в Америке.



Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко на своей странице в Facebook, пишет Главком.



"Читаю книгу американского расследователя Casey Michel. Украинцам есть кем гордиться. По подсчетам автора именно украинский олигарх и бизнес-партнер Зеленского стал крупнейшим аферистом по объему отмытых денег в Соединенных штатах. Даже такие медийные личности как сын нефтяного диктатора Экватериальной Гвинеи Теодорино Нгема Обианг не стояли рядом с нашим", - написал Гончаренко.



Книга American Kleptocracy доступна на сервисе Amazon. Предисловие к ней написал шведский экономист Андерс Ослунд.



Гончаренко опубликовал цитату из книги, в которой Игорь Коломойский называется «тенью Владимира Зеленского» и человеком, который привел его к власти.



«Возможно сейчас самое время для Коломойского капитализировать свои отношения с новым наивным президентом», – говорится в цитате из книги, которую привел Гончаренко.



По словам нардепа, из книги следует, что президент США хорошо проинформирован о способности Коломойского влиять на украинскую политику.



"Более того, об этом человеке, который имеет ключи от Банковой, лично проинформирован президент США. И хотя автор скептичен относительно достаточности усилий американского правосудия в расследовании преступлений Коломойского, эта книга точно привлечет внимание к нашему общему герою", - отметил Гончаренко.