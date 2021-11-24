Федерация работодателей транспорта Украины (ФРТУ) заявила, что новая редакция приказа МИУ об ограничении срока эксплуатации грузовых вагонов содержит исключительно косметические изменения.

Так, в новой редакции не изменен основной принцип приказа, против которого выступает Федерация – административные меры по ограничению сроков эксплуатации вагонов на основе года выпуска.

К тому же, несмотря на все заявления МИУ, не было проведено нормального обсуждения этого приказа с грузоотправителями. Об этом говорится в официальном заявлении Федерации, размещенном на официальном сайте.

"Федерация предлагает отказаться от этого, и вместо этого ввести в качестве критерия техническое состояние подвижного состава. В случае необходимости поддержки производителей вагонов можно принимать такие меры как государственная поддержка, государственный заказ, льготные кредиты на приобретение отечественной железнодорожной техники и прочее, без ограничений прав других экономических субъектов. В крайнем случае, можно обсуждать ограничения на уровне не менее полутора (а не одного!) существующего нормативного срока службы и то лишь для универсальных полувагонов и зерновозов», - сказано в заявлении Федерации.

ФРТУ считает, что принятие приказа в такой редакции приведет к ненужному списанию вполне исправных вагонов. Новых вагонов в нужном количестве на замену построено не будет, ведь и в новой редакции нет ни одного упоминания об источниках финансирования новых вагонов.

"Следствием будет дефицит вагонов и дальнейшее падение перевозок на Укрзализныце. В результате будет иметь место снижение промышленного и сельскохозяйственного производства в Украине с миллиардными потерями валютных и налоговых поступлений. ФРТУ выступает против принятия проекта приказа в этой редакции», - отметили в Федерации.

Как известно, Министерство инфраструктуры инициировало программу списания грузовых вагонов по нормативному возрасту, а не по техническому состоянию. Вместо списанных вагонов планируют построить новые - для этого даже подготовили Меморандум, участниками которого станут УЗ, банки и вагоностроительные заводы, которые благодаря этой программе получат 100 миллиардов на строительство новых вагонов. В свою очередь украинские компании и ассоциации, которые представляют интересы бизнеса, подписали Антимеморандум, и призвали власти не допустить транспортного коллапса и масштабного экономического кризиса, к которому может привести эта инициатива.

Участниками Антимеморандуму уже стали более 200 крупных украинских компаний - металлургические, коксохимические, угледобывающие, аграрные предприятия, горно-обогатительные комбинаты, производители строительных материалов и химической продукции, а также операторы подвижного состава.