Политолог Оксана Белякова поразмышляла над тем, закончится ли сегодняшняя ситуация в украинском парламенте до перезагрузки ВР и пройдут ли досрочные выборы.

Об этом она рассказала в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

По мнению гости программы, сейчас монобольшинство беспокоится о том, чтобы у него не было меньше 226 голосов. «Тогда им нужно будет официально делать коалиционное соглашение и идти с кем-то на какой-то жесткий компромисс», - предупреждает она.

Тем не менее, говорит Белякова, пока власть имеет формально 240 голосов в Верховной Раде и монобольшинство позволяет ей принимать все необходимые решения. «Поэтому они не должны ни с кем советоваться. Они могут в любой момент поменять Конституцию, причем в любой ее части», - объясняет эксперт. По ее словам, сейчас достаточно собрать голоса на одной сессии, а затем 300 голосами закрепить решение на следующей, тогда уже осенью произойдут перемены.

К тому же, говорит Белякова, уже ведутся разговоры по поводу избрания президента в ВР и вполне понятно, какой выбор сделает монобольшинство. Как объясняет политолог, именно имидж президента помог этому монобольшинству и попасть в парламент. Кроме этого, говорит она, возникает вопрос о наказании для депутатов, которые беспричинно переходят в межфракционное объединение.

В целом же, рассуждает гостя программы, сейчас депутаты «Слуги народа» будут следить за развитием событий, ведь иметь меньше 226 голосов им не выгодно, это минимум для коалиции. «Тем более, что мы должны помнить, когда Зеленский пришел к власти и распускал парламент, он назвал основными причинами роспуска потерю доверия населения к парламенту и невозможность подтвердить коалицию», - добавляет Белякова.

Как сообщала Politeka, Белякова рассказала, когда следует ожидать нападения на Украину со стороны РФ.

Также Politeka писала о том, что Белякова прокомментировала вероятность перемен в государственном устройстве Украины.