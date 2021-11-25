Политолог Руслан Рохов рассказал о том, как две модели государственного устройства могут действовать в конкретных условиях.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

В частности, он упомянул о том, как экс-президент Саакашвили изменил Грузию.

«Корень зла не в этом. Явление, когда «да, он сукин сын, но это наш сукин сын» – это результат того, что люди голосуют не за политику, а за персонажа. «Я за Динамо, а я за Шахтер». Это не потому, что люди плохие, а потому что по-другому у нас не было, этому нужно учиться. В Америке люди сплачиваются вокруг политики, конкретных решений, определенного видения. Если мы отбросим все фамилии, названия партий, брендов, придем, например, в харьковский вуз и зададим вопрос на русском языке: «как будем решать вопрос доступности энергоносителей?», и так же пойдем с украинским языком на Закарпатье, во Львове – люди будут говорить примерно об одном и том же, даже на разных языках», - говорит он.

Политолог предлагает ввести такую же систему и в политическом устройстве государства.

«Когда мы забираем политиканство и «я ваш сукин сын», а говорим о проблеме и ее решении, - не важно, из какого региона, этнические ли украинцы или неэтнические, украиноязычные или русскоязычные – предмет один и тот же. Сейчас нужно убрать эту вздутую манипуляцию, когда люди голосуют за кого-то, а не за что-то», - резюмирует он.

Politeka сообщала, что Андрей Ермолаев рассказал о сформировавшейся новой структуре государства: миниатюрной империи с внутренним колониализмом.

Такж Politeka сообщала, что Руслан Рохов заявил, что действующая власть имеет большой шанс переизбраться под лозунгом борьбы с олигархами.