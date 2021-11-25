Дискриминация правительством отдельных участников рынка возобновляемой энергетики по выплате накопленных долгов несет большие риски для отрасли, поскольку это создает риски оплат для любых других игроков рынка.

Об этом заявил Маркиян Шпак, заместитель директора ООО «Эко-Оптима».

"Не может быть выборочного отношения. Отношение может быть одно для всех одинаковое. Если такое есть, это побуждает на ум: а потом можно и какому - то другому производителю попасться и не получать тех поступлений», - сказал Шпак.

По его словам, такое избирательное отношение правительства к отрасли создает проблемы для развития возобновляемой энергетики в Украине.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.