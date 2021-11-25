ГП «Гарантированный покупатель» закрыл для Украины возможность привлечения дешевых кредитных средств в связи с тем, что дискриминационным способом заблокировал выплату долгов за произведенную электроэнергию компании ДТЭК ВИЭ.
Об этом в ходе дискуссионного клуба Energy Club заявил генеральный директор ДТЭК ВИЭ Марис Куницкис.
«То, что происходит наоборот закроет рынок для новых инвестиций в зеленую энергетику. Да, действительно, в данный момент ДТЕК ВДЕ не получила не одной копейки с этих привлеченных облигаций «Укрэнерго». Т.е. мы остались единственными, кому не заплатил «Гарантированный покупатель». 3 млрд.грн», - сказал Куницкис.
Он отметил, что компания привлекала международное финансирование для своих проектов, выпускала первые «зеленые» еврооблигации в Украине.
«Деньги с этих бондов пошли на финансирование этих проектов. И практически мы были те, которые создавали хорошую правильную среду для привлечение зеленых инвестиций в зеленую энергетику – своими проектами и своим примером», - сказал гендиректор.
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В то же время он отметил, что от государства и госпредприятия «Гарантированный покупатель» компания не получает никаких внятных объяснений и причин задержки платежа.
«К сожалению, власти не понимают, что даже такой маленький прецедент, который касается только одной компании, за собой тянет очень большую цепь происшествий. Происшествий, которые называются «недоверие инвестору», - сказал Куницкис.
Он добавил, что компания получает массовые звонки и просьбы инвесторов объяснить почему деньги, которые дали под финансирование лишь проектов ВИЭ задействованы в непонятных схемах.
«Это снижает рейтинг инвест-климата в Украине и один такой прецедент может повлиять не только на нас, он повлияет на всю отрасль возобновляемой электроэнергии, поскольку кредиты будут недоступны или они будут недоступны по очень дорогим процентам», - подытожил Куницкис.
По его словам, власть фактически останавливает инвестиции в зеленую энергетику Украины.
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании
– ДТЭК ВИЭ. Долг составляет 3,04 млрд грн.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях
украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.
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