Политолог Алексей Якубин поразмыслил над тем, какое место занимает Российская Федерация в европейской системе понятий и какова вообще концепция Евросоюза.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

Как объясняет гость программы, Европа есть живым организмом, который может меняться. «Изменения происходят и сейчас, достаточно посмотреть, например, на позицию ЕС по «Северному потоку-2» или по мигрантам», - отмечает он. Тем не менее, добавляет Якубин, в Восточной и Западной Европе мнения по этому поводу отличаются.

Следовательно, говорит эксперт, не может быть и единой концепции Евросоюза, хотя обычно говорили только об одной. «Есть и «Европа от Лиссабона до Владивостока». И в Париже есть сторонники такого взгляда», – подчеркивает он. В этом контексте, добавляет гость программы, главным является вопрос поиска ресурсов, который в принципе есть ключевым в 21 веке.

По словам Якубина, ресурсы есть в Сибири и на Дальнем Востоке и все это понимают, а значит, возможность реализации европейского проекта без РФ остается под вопросом. С другой стороны, говорит эксперт, он оказался жизнеспособным без Великобритании, которая на самом деле является скорее атлантическим государством, чем европейским. «Недаром венгерский философ Дьердь Лукач относил к европейским поэтам Гете и Пушкина, но не Шекспира», - подчеркивает он.

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