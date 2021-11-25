Политолог Тарас Загородний рассказал, что Украина должна перейти на прагматичные отношения с Европой, которая всё чаще выполняет указания России.
Об этом он рассказал в своём блоге.
«Все зарабатывают кроме Украины. К сожалению, это является следствием нашей позиции последние 6 лет, когда мы рассказывали сказки, что существуют европейские друзья, которые хотят с нами сотрудничать. Каждый в этом мире защищает свой интерес и Германия это показывает», - сказал Загородний.
По словам эксперта, Украина может учиться у Германии и Польши, как отстаивать свои национальные интересы.
«Мы должны следовать своим интересам и переходить на прагматичные отношения с Европой и считать каждую копейку. Хитроватую позицию занимают европейцы: выкачивают из нашей страны сырье и трудовые ресурсы», - подчеркнул Загородний.
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По мнению политолога, в последнее время можно наблюдать, как Германия начинает потакать России, выполняя все её указания, в своих национальных интересах. По словам эксперта, Украина должна тоже начать действовать только исходя из своих интересов.
Как сообщала Politeka, Тарас Загородний прокомментировал предложение Германии разместить мигрантов в Украине.
Также Politeka сообщала, что Тарас Загородний объяснил, почему политическая сила Разумкова называется «Розумна політика».