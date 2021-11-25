Политолог Руслан Рохов объяснил, по каким принципам работают модели управления государством, в частности, парламентской и президентской республики.

Об этом он рассказал в программе Геннадия Друзенко «Конституционная кухня».

По словам гостя программы, ненависть к олигархам является левой парадигмой, популярной, но вряд ли здесь речь идет о подавляющем большинстве. С другой стороны, говорит Рохов, есть другая часть, которую он условно именует республиканцами. Попутно эксперт ссылается на ряд исследований, которые они проводили: «Один из вопросов был: «Кто, по вашему мнению, ответственен за повседневную безопасность гражданина?». Были варианты ответов: «Он сам» и «Полиция», и 34 процента сказали, что он сам». По словам политолога, эти 34% – патерналисты.

Друзенко со своей стороны спросил, как можно избежать ситуации столкновения между президентом с прямым мандатом от народа и антипрезидентским американским сообществом, в котором рейтинг президента Байдена постоянно падает. Как объясняет Рохов, если говорить о парламентской модели правления, то речь идет об эволюции, а президентская модель – это шанс на то, что произойдет революция и определенный прорыв.

С другой стороны, размышляет гость программы, все не обязательно происходит именно так, поскольку это связано с личностью. «Если она отвечает на запрос, если она способна, является носителем идеи, если у нее есть команда, способная эту идею реализовать – да, она это сделает», - объясняет политолог. Чтобы не быть голословным, он напоминает, что не только президент Рузвельт провел серьезные реформы.

Рохов акцентирует на том, что парламентская модель – это эволюция, она дает шанс договориться или переформатироваться. То есть, рассказывает он, идет политик, распускается правительство, формируется новая коалиция, выборы в парламент, если договориться не удается, то проходят перевыборы. «С одной стороны, это позволяет повышать уровень договороспособности, с другой – она дает возможность установившейся институциональной модели», - рассуждает эксперт.

Как сообщала Politeka, Рохов рассказал, где найти деньги на содержание политических партий.

Также Politeka писала о том, что Рохов рассказал о том, как две модели государственного устройства могут действовать в конкретных условиях.