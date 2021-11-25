Эксперт по вопросам безопасности, офицер СБУ в запасе Владимир Мулык прокомментировал передвижение российских войск поблизости от украинской границы и его возможные последствия.
Своё мнение он высказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».
«Можно сказать, что российские войска на границе – если применить логику западных партнёров. А если применить логику Резникова, то можно говорить и о биологическом оружии, только это оружие – люди. На самом деле, танки и пушки возле украинской границы – это просто демонстрация силы. Точнее, даже не силы, а позиции «это наша территория, и мы туда ходим, когда хотим». Путин заявил эту позицию ещё в 2007 году. Россия показывает, что будет теперь действовать просто с позиции военной силы и военной дипломатии. Ещё никогда за всю свою историю она не позволяла себе рассекретить дипломатическую переписку. Сделав это, она заявила о своей позиции Германии и Франции», - считает гость программы.
Этот шаг он сравнил с разворотом над Атлантикой самолёта российского премьер-министра Евгения Примакова в 1999 году.
«Украине сейчас стоит вспомнить слова жреца Лаокоона. Когда Россия дала деньги Януковичу, их объявили троянским конём. Сейчас Украину накачивают деньгами, и это тоже троянский конь», - говорит Владимир Мулык.
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Как сообщает Politeka, ранее он предупредил о последствиях энергетического кризиса для Украины.
Также Politeka сообщала, что, по мнению Мулыка, Путин сейчас достиг той цели, о которой объявил в 2007 году.