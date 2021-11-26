Экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Украины, кандидат юридических наук, адвокат Алексей Баганец рассказал о двойных стандартах в украинском правосудии.

Об этом он рассказал в программе Сергея Дойко «Личность».

«Я задаю вопрос: почему сегодня никто не обвиняет никого в том, что записывали нашего первого директора ДБР в его служебном кабинете? Почему никто не предъявляет претензий и не привлекает к ответственности тех, кто записывал разговоры премьер-министра Украины в его кабинете? Почему не привлекают к ответственности и не устанавливают тех, кто записывал аудио-разговоры родного брата главы Офиса президента Украины и так далее? Несмотря на то, что нынешний президент давал указания, давал конкретные сроки: установить, привлечь к ответственности… Это же вмешательство в деятельность государственного деятеля!», - заявляет он.

Мы же говорим о праве. А есть закон, говорящий: есть заявление, сообщение о преступлении, получили информацию о вероятном совершении преступления из других источников. «Следователь и прокурор обязаны зарегистрировать это уголовное производство и провести досудебное расследование. У нас в этой ситуации молчок, коллегиальный молчок».

Баганец также прокомментировал историю того, как Юрий Луценко попросил стать его адвокатом.

«К нашему адвокатскому объединению обратился его коллега, которого знал я и еще мой один коллега, в свое время работавший в Донецкой области. Он нам предложил, мы встретились с Юрием Луценко, и он предложил нам вступить в его дело, когда оно находилось в суде», - говорит он.

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