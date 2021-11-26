Политолог Олег Саакян рассказал, почему сейчас активно нагнетают тему войны с Россией.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Когда власти сначала отрицают, что есть гиперактивная концентрация российских войск, а затем резко начинают об этом говорить в момент, когда актуализируется «Вагнергейт», то понятно, что определенная работа политтехнологов и медиаменеджеров присутствует. Но это никоим образом не исключает, что «Вагнергейт» существует объективно и то, что для нас существует угроза. Если у России есть возможность что-то завоевать, то она этим воспользуется. Потому что вся история России - это экспорт, насилие и даже импорт внутри», - рассказал Саакян.

Саакян сказал, что РФ производит не только военные компании, но и скрытые компании туристическими методами. Есть много разных элементов, которых в русском политическом истеблишменте нет, этого нравственного императива. Для России насилие и война является абсолютно оправданной формой продолжения политики. Сейчас Россия играет на нескольких фронтах и ключевой инструмент, которым она действует на международной арене – это старый принцип «купи козу», а затем «продай козу».

«Поскольку Россия демографически слабая страна и им нечего предложить миру, инновационно также слабая страна. И фактически в России сегодня не остается ни демографии, ни экономика, а именно армия, ядерная боеголовка, газовая труба и все. Поэтому сейчас Россия что делает – это газовая труба, миграционный кризис и подтягивание войск. Они начинают производить экспорт хаоса, который потом готовы обменять на определенные договоренности по нескольким направлениям. И теперь они говорят, запускайте «Северный поток» и мигранты закончатся, не увидите концентрацию российских войск, возможно, мигранты не уйдут. А если нет, то мы будем давить по всем трем направлениям», - резюмировал Саакян.

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