Компания "Укрэнерго" понесет убыток в случае незаконной передачи европейских средств, полученных от размещения еврооблигаций на сумму 825 млн долларов, не предприятиям зеленой энергетики, а коррупционному "Энергоатому".
Об этом заявил нардеп Алексей Кучеренко, обращаясь к представителю компании «Укрэнерго».
"Это скандал. Понятно, что будет какое - то продолжение с нецелевым использованием денег евроинвесторов через бонды, через вашу компанию», - сказал Кучеренко.
По его словам, нецелевое использование остатка средств от еврооблигаций в размере 3 миллиардов гривен будут иметь очень негативное влияние на рейтинги «Укрэнерго», на финансовые показатели компании и отношения с европейскими партнерами.
«Как по мне, это очень рискованный вариант этих денег сейчас списать на убытки «Энергоатома» и не использовать по целевому назначению. Это огромный риск для всех нас", - сказал депутат
В семье Аллы Пугачевой эмоционально высказались о трагедии, которая потрясла страну: "Душой с вами"
"Стой!": в Харькове фура устроила масштабное ДТП, среди жертв бабушка с ребенком, детали трагедии
Умер бывший мэр Киева Омельченко: первые подробности
Ушел из жизни известный советский актер: звезда "12 стульев" и "Гардемаринов"
Новая Toyota Camry восхитит дизайном в следующем году: "Выглядит великолепно"
Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.
15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.
ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.