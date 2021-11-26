Компания "Укрэнерго" понесет убыток в случае незаконной передачи европейских средств, полученных от размещения еврооблигаций на сумму 825 млн долларов, не предприятиям зеленой энергетики, а коррупционному "Энергоатому".

Об этом заявил нардеп Алексей Кучеренко, обращаясь к представителю компании «Укрэнерго».

"Это скандал. Понятно, что будет какое - то продолжение с нецелевым использованием денег евроинвесторов через бонды, через вашу компанию», - сказал Кучеренко.

По его словам, нецелевое использование остатка средств от еврооблигаций в размере 3 миллиардов гривен будут иметь очень негативное влияние на рейтинги «Укрэнерго», на финансовые показатели компании и отношения с европейскими партнерами.

«Как по мне, это очень рискованный вариант этих денег сейчас списать на убытки «Энергоатома» и не использовать по целевому назначению. Это огромный риск для всех нас", - сказал депутат

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед «зелеными» инвесторами из средств целевых «зеленых» еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ.

ДТЭК уведомил западных кредиторов о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.