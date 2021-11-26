Гривна отреагировала на пресс-конференцию президента Владимира Зеленского падением на межбанке.

Соответствующие данные приводит издание «Экономическая правда».

26 ноября котировки гривни к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 27,12 – 27,14 гривни.

На наличном рынке котировки гривни к доллару составляют 27,00-27,22 гривни. Евро покупают по 30,23 гривни, продают по 30,59 гривни.
На "черном" рынке доллар торгуется по 27,13 – 27,24 гривни, евро – 30,50 – 30,68 гривни.

Напомним, 26 ноября президент Владимир Зеленский провел 5-часовую пресс-конференцию. На ней он среди прочего анонсировал якобы «государственный переворот» на следующий четверг.

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