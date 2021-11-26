Политолог Алексей Якубин рассказал о том, как народные депутаты Украины содержат своих помощников, и почему такие люди необходимы для эффективной работы парламентариев.

Свой комментарий он дал в эфире программы «Что дальше?» на канале «Знай 24».

«Народный депутат получает зарплату с таким расчётом, чтобы содержать 2-3 помощников. А дальше он уже сам распределяет деньги между ними. Заниматься депутатской деятельностью в одиночку – это очень тяжёлый труд. Достаточно посмотреть, какое у нас огромное количество законодательных актов. В этой области Украина – это один из рекордсменов, ведь у нас, если не ошибаюсь, действует около 13 тысяч законов. Это – огромное число. Наш парламент мог бы получить пальму первенства и в другом – законопроекты в нём рассматриваются крайне быстро», - говорит гость программы.

По его мнению, это нельзя определённо считать плюсом.

«Мне кажется, даже сами депутаты с помощниками не всегда успевают прочитать законопроекты. В итоге мы на выходе получаем, мягко говоря, не совсем качественные законы. Хорошо бы депутаты читали ещё и выводы экспертно-аналитического управления, но многие и этого не делают. Поэтому бывает так, что новые законы не согласуются с теми, которые уже существуют», - отмечает Алексей Якубин.

Как сообщает Politeka, ранее он указал на рост напряжённости между Офисом президента и определёнными финансово-промышленными группами.

Также Politeka сообщала, что, по мнению Якубина, европейский проект не может существовать без России.