Политолог Руслан Бизяев рассказал, как новое правительство Германии повлияет на ее внутреннюю и внешнюю политику, в частности касаемо Украины.

Об этом он рассказал в эфире программы «Развилка».

«Германия станет более экономически самостоятельной, но будет отстаивать свои интересы в рамках проекта ЕС. Это означает что никакой экономической войны с Россией германские элиты постараются не допустить», - заявил Бизяев.

По его словам, это означает, что те страны Восточной Европы, которые делали на этом политическое и экономическое реноме, очень сильно девальвируют, и результаты президентских выборов в Болгарии – первое тому подтверждение. Политолог также рассказал, что изменится в этом контексте для Украины.

«Во-первых правительство Шольца не имеет никаких обязательств перед Украиной по Минским соглашениям в отличие от Меркель. Теперь оно будет проводить спокойную прагматичную политику, направленную в первую очередь на получение политической и экономической выгоды для Германии», - считает Бизяев.

Также политолог отметил, что у правительства Шольца нет политиков, которые ориентируются на ХДС/ХСС и ту концепцию власти, которая их формировала. Следовательно, объясняет Бизяев, всем нашим прогерманским и прозападным политикам придется, условно говоря, «пересдать зачет» на соответствие новым критериям.

«Самое главное – показать результат работы. А с этим, как показывает, например, развитие антикоррупционной истории в Украине – крайне большие проблемы. Обещают много, рисуют много, а толку мало. И третье, самое главное: немецкий бизнес хочет действительно серьезно войти в Украину, но не видит для этого политических предпосылок. Следовательно, нынешнему ОП и нашему МИДу надо будет очень хорошо поработать, чтобы немцы обратили внимание на то, что Украине действительно что-то меняется», - рассказал Бизяев.

Как сообщает Politeka, ранее Мусиенко заявлял, что России нечего предложить Европе вообще и Украине в частности.

Также Politeka сообщала, что Мусиенко посоветовал украинскому руководству не слишком демонстрировать готовность к диалогу с Россией.