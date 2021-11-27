Правительство Украины должно выполнить требования Международного валютного фонда и прекратить блокирование платежей по погашению долга за «зеленую» энергию из средств целевых еврооблигаций.

Об этом говорится в заявлении межфракционного депутатского объединения (МФО) «Числая энергия – здоровая окружающая среда».

«Украина обязалась погасить все долги перед производителями альтернативной энергетики в рамках полученного транша Международного валютного фонда по программе stand-by. Мы надеемся, что на этот раз под давлением ответственности перед международным кредитором правительство выполнит свои обязательства», - говорится в заявлении.

МФО отмечает, что в тексте Меморандума с МВФ говорится, что ГП "Гарантированный покупатель" больше не будет накапливать долги перед производителями "зеленой" энергии. Обязательства будут контролироваться с помощью новых количественных критериев эффективности. Их невыполнение приведет к срыву программы.

Напомним, 13 ноября правительство заблокировало выплату долгов перед "зелеными" инвесторами из средств целевых "зеленых" еврооблигаций под государственные гарантии.

15 ноября выплаты получили все компании, кроме одной компании – ДТЭК ВИЭ. ДТЭК сообщил западным кредиторам о дискриминационных действиях украинского правительства и потребовал провести расследование махинаций при распределении средств еврооблигаций.