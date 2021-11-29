Политолог Алексей Якубин рассказал, что такое соц-эконом, с помощью которого депутаты-мажоритарщики могут легально получать деньги из бюджета.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“В бюджете есть легализированный такой “моментик” под названием соц-эконом, который получают легально из бюджета депутаты-мажоритарщики. Соц-эконом, если я не ошибаюсь, в этом году в проекте бюджета на уровне 3 млрд грн. И это то, что депутаты точно получают. Грубо говоря, голосуя за бюджет, они понимают, что некоторые депутаты-мажоритарщики на свой округ будут получать кто и 100 млн грн. И это то, что они могут освоить”, - сказал Алексей Якубин.

По его словам, каждый год идет разговор о том, чтобы отменить соц-эконом, поскольку он на грани с коррупцией.

“Из года в год никуда соц-эконом не пропадает. Более того, мне кажется, депутаты уже вошли во вкус. Даже новые депутаты поняли, что это тебе дается на округ, а там ты можешь какие-то свои компании-подрядчики подключить. И как бы нельзя сказать, что это коррупция. Это же легально из бюджета ты для своего округа школу отремонтировал. И свою табличку повесил. Это что, плохо?”, - добавил Якубин.

Как сообщала Politeka, Алексей Якубин рассказал, что народный депутат получает зарплату с таким расчётом, чтобы содержать 2-3 помощников.

Также Politeka сообщала, что Александр Качура отметил, что украинец может подписать на газ годовой контракт, по которому тарифы не меняются.