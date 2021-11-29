Юлия Кириченко, руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ, член совета «Реанимационного пакета реформ» прокомментировала состояние современной конституционной системы в Украине и объяснила, нужны ли нам фундаментальные изменения.

Об этом она рассказала в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

«К сожалению, из-за изменений, происходивших в политических интересах, и у конституционной модели, которая сейчас заложена в Украине, просто ужасные изъяны и дыры, которые вносят дисбаланс. При том, когда у нас низкая политическая культура власти», - заявила Кириченко.

Она добавила, что в Украине очень низкая конституционная культура, поэтому мы должны это осознавать, проводя конституционную реформу. По ее словам, нам необходимо определить ключевые проблемы состояния современной системы и исходя из этого формировать конституционную модель.

«Мы не формируем модель для Швейцарии, условно. Во всех этих условиях – вооруженная агрессия, низкая конституционная культура, отсутствие подлинных политических партий, экономический фактор. Даже сейчас нужно учитывать уже коронавирус, эти моменты уже у нас актуальны. И дальше смотреть. Надо начать с проблем. Когда мы четко и правильно идентифицируем проблемы, мы можем найти ответ», - пояснила Кириченко.

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Поэтому, по ее мнению, некорректна постановка вопроса, хотим ли мы парламентскую или президентскую республику. Эксперт напомнила, как экспрезидент Украины Леонид Кучма задавал вопрос о том, хотят ли украинцы двухпалатный парламент.

«Куда? Где его вставить? Поэтому мой ответ, если профессиональный – это парламентско-президентская модель. Модель, которая сейчас есть, но просто нужно очень много недостатков и дыр, которые существуют в ней, или то, что недейственное в наших политических условиях – исправить. Где-то прописать сложнее, где-то наоборот – упростить. И действительно сделать более понятную ответственность», - считает Кириченко.

Как сообщала Politeka, Друзенко заявил, что Украине следует пересмотреть государственную конструкцию.

Также Politeka писала о том, что Доний заявил, что лозунг Сковороды «Всякому городу нрав и права» мог бы быть лозунгом децентрализации.