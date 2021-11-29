Политолог Олег Саакян рассказал, почему закон о деолигархизации создает проблемы для олигархов и почему они так сопротивляются этому закону.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Главное» на канале «MY.UA» с Екатериной Павловой.

«Закон о деолигархизации не дает ничего обществу, но закон о деолигархизации создает серьезный инструмент для давления на олигархов для того, чтобы их загонять палкой куда-нибудь. Но вопрос куда загонять не создан, антимонопольного законодательства нет, антитрастового законодательства нет. Власти не предлагают, как олигархату стать крупным бизнесом или как их активы должны сработать на экономику. И это отсутствие новых правил говорит о том, что это будет выборочный инструмент», – подчеркнул Саакян.

Политолог сказал, что больше всего это ударит по олигархам, имеющим медиа-ресурсы, политическое влияние и бизнес, присутствующий на Западе. Компании олигархов, которые кредитуются на Западе и размещены на западных биржах, сообщил он, поэтому в случае, если они получат клеймо олигарха, автоматически на Западе станут токсичными.

«Соответственно привлечение инвестиций и привлечение денег на перекредитование собственных предприятий будут иметь очень серьезные проблемы. Поэтому для олигархов этот закон крайне угрожает и не с точки зрения того, что после этого они перестанут быть олигархами, а они начнут очень серьезно терять. Но власть не предлагает олигархам никакой альтернативы, именно поэтому они так сопротивляются и не потому, что они боятся, что их уничтожат, а потому, что им реально не комфортно будет существовать», - резюмировал Саакян.

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