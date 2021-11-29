Политолог-конфликтолог Богдан Петренко рассказал, насколько может быть возможен роспуск Кабинета Министров.

Об этом он рассказал в новом выпуске программы «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Роспуск Кабинета Министров однозначно произойдет, потому что при любых властях роспуск Кабмина воспринимают как выпуск пара. Мы видим, что у населения формируется негативное отношение к действующей власти, потому что рейтинги падают. Мне кажется, что именно в этом контексте необходимо что-то обыграть, чтобы перевернуть внимание и народ выпустил пар. При других президентах, это был бы однозначно роспуск Кабинета Министров», - подчеркнул Петренко.

Политолог сказал, если не срабатывает роспуск Кабинета Министров, то дальше, конечно, это роспуск Верховной Рады. Но так происходило при предыдущих президентах, где министры действительно были значимыми фигурами, подтвердил он, сейчас нет ярких министров, поэтому может так случиться, что роспуск Кабинета Министров не изменит ситуацию. Пока даже эксперты не назовут вам фамилий половины министров, подтвердил он, а люди и тем более их не знают.

«Поэтому мне кажется, что роспуск Кабинета Министров важен, и он будет, но, скорее всего, он не даст должного эффекта. И тогда возникнет вопрос о роспуске Верховной Рады. Но есть один момент, который может удерживать президента распустить Верховную Раду. Это то, что у него в настоящее время там присутствует большинство и то, что у него падают рейтинги. Но, с другой стороны, большинство, которое сегодня присутствует в Верховной Раде, оно не полностью контролируется. И мы не видим единогласных голосований, необходимых для власти», - резюмировал Петренко.

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