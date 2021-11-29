Президент Владимир Зеленский играет на стороне олигарха Игоря Коломойского в его войне против Рината Ахметова.

Об этом заявил эксминистр обороны Анатолий Гриценко на своей странице в Facebook, пишет Главком.

"Ты за кого: за Зеленского или за Ахметова? Такой выбор отныне нам всем навязывает и активно распространяет ботофермами и придворными коммуникаторами Банковой. На самом деле, правильнее и честнее было бы ставить вопрос как есть: ты за Зеленского (с Коломойским) или за Ахметова? Но альянс с «правильным» олигархом Зеленский не афиширует и, как показал тот же пресмарафон, стыдливо умалчивает», – отметил Гриценко.

Вместо подыгрывания одному олигарху в борьбе с другим Зеленский должен выполнить свои предвыборные обещания – «искоренять олигархат и монополизм всюду, во всех сферах и независимо от фамилий», считает Гриценко.

«Все остальное, в том числе нынешние игрища в госперевороты - то неискренне, несистемно, ангажировано, и приведет только к ослаблению страны и экономики, и сработает на пользу лишь врага», – резюмировал Гриценко.