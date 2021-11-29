Народный депутат Александр Качура рассказал, что они заблокировали законопроект, которым одна из политических сил хотела ввести уголовную ответственность для священнослужителей за критику ЛГБТ-сообществ.

Об этом он сказал в эфире программы “А как на самом деле" с Мирославой Бобровской.

“У нас столько разных мнений, настолько у нас друг к другу недоверие есть у разных представителей общества... Парламент – это должно быть место, где действительно дискуссия какая-то есть. От разных точек зрения, от самых радикальных, которые я не поддерживаю, до каких-то приемлемых”, - сказал Александр Качура.

Он отметил, что если большинством принимать решения, то тогда это и будет настоящий парламентаризм.

“Мы заблокировали законопроект, которым одна из политических сил хочет сейчас ввести уголовную ответственность для священнослужителей в церквях за критику ЛГБТ-сообществ. Чтобы вы понимали. Вы вдумайтесь, за то что ты критикуешь однополые браки, какие-то вещи… Куда мы идем, нам нужно все-таки задуматься за кого мы голосуем, депутатов, которые потом вносят такие законопроекты”, - добавил Качура.

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