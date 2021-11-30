Адвокат Игорь Годецкий рассказал, что в Конституции Украины есть противоречие, поскольку Конституция одновременно предусматривает, что граждане могут не выполнять положения, которые считают незаконными, и при этом обязаны выполнять нормативные документы, которые не были отменены в суде.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

“В Конституции говорится, если гражданин считает что-то незаконным, он это может не выполнять. С другой стороны, пока нормативный документ не отменен судом либо тем, кто его выдал – он обязателен для исполнения. То есть есть две вещи, которые взаимоисключают друг друга”, - сказал Игорь Годецкий.

Он отметил, что согласно Конституции ограничения прав граждан должны устанавливаться законом.

“А если депутаты, а мы парламентская республика, не приняли закон… Это значит, что парламент против таких действий. Это над законом стоит. И каждый человек должен понимать, что я отдал голос за парламентария и парламентарий не принял закон”, - добавил Годецкий.

По его словам, пока в законодательстве не будет закона о чем-то, любые действия будут считаться незаконными.

“Но опять же, на нас напали, парламент не может собраться немедленно и принять положение о военном положении. Это же не означает, что воины или ракетчики, которые стоят на переднем плане, не должны защищать небо страны. Каждый делает то, что положено. Кабмин делает то, что положено”, - подчеркнул адвокат.

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