Руководитель проектов по вопросам конституционного права Центра политико-правовых реформ, член совета «Реанимационного пакета реформ» Юлия Кириченко заявила, что у Верховной Рады Украины есть окно возможностей и она может провести конституционную реформу.

Об этом она рассказала в программе «Конституционная кухня» Геннадия Друзенко.

Как рассказывает гостья программы, сейчас в украинском парламенте происходит знаковый прецедент. «Открывается окно возможностей: потому что впервые за все времена наконец-то в парламенте регистрируется закон о внесении изменений в Конституцию от народных депутатов большинства, а не как до этого было, что это делал быстро президент», - объясняет она.

По словам Кириченко, сбор подписей длится 5 месяцев, происходит определенное осознание: это мандат Верховной Рады и должен быть процесс. Она рассказывает, что далее летом возникло межфракционное объединение, инициаторы которого понимают необходимость масштабного парламентского процесса принятия изменений в Конституцию.

В целом же, рассуждает эксперт, все это свидетельствует о том, что большинство депутатов действительно видят проблему именно в конституционной реформе и готовы выйти на диалог, забыв о политических моментах голосования за законы. То есть, заключает Кириченко, в таком случае конституционный интерес превалирует над политическим и парламентарии это понимают.

С другой стороны, добавляет гостья программы, тяжело оценить меру этого осознания. «Но, по крайней мере, на публичные консультации они одобрительно реагируют. По крайней мере, инициаторы этих процессов. Это окно возможностей, на мой взгляд», - подчеркивает она.

Как сообщала Politeka, Кириченко рассказала, как украинцам прийти к политической нации.

Также Politeka писала, что Кириченко заявила, что в Украине низкая политическая культура власти.