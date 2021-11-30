Верховная рада приняла проект закона №5600 о повышении налогов благодаря голосам депутатов, близких к олигарху Игорю Коломойскому.
Об этом свидетельствую результаты поименного голосовании.
Фракция «Слуг народа» дала только 210 из 226 необходимых голосов.
Недостающие голоса обеспечили группа «За Майбутнє» во главе с соратником Коломойского Игорем Палицей. От этой группы проголосовало 18 из 21 депутата.
Проект закон поддержала также группа «Довира» 19-ю голосами из числа депутатов, ориентированных на Коломойского.