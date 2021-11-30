Офис Президента Украины не смог осуществить неправомерное перераспределение средств в размере 3 миллиард гривен, которые предназначались для выплат долгов за «зеленую» электроэнергию, поскольку из-за рисков уголовных производств и. о. директора ГП «Гарантированный покупатель» Вадим Улида подал заявление об увольнении.

Об этом сообщает нардеп Алексей Гончаренко, пишет Главком.

"Сегодня стало известно, что и. о. директора «Гарантированный покупатель» написал заявление об увольнении. Я сейчас говорю о Вадиме Улиде, который был на скорую руку назначен на должность в выходной день - 13 ноября только с одной целью – остановить платежи «зеленым» инвесторам», - сообщил Гончаренко.

Вна напомнил, что с 19,3 миллиардов гривен, полученных от размещения еврооблигаций, Улида смог заблокировать 3 миллиарда гривен.

«На.а. директора давили из Кабмина а на Кабмин, конечно, - с ОП. Там искали множество путей, куда девать деньги, и так чтобы побольше украсть. Но не удалось. Потому что это целевые европейские деньги на выплату долгов в зеленой энергетике», - отметил депутат.

Он также указал, что эту махинацию от Офиса Зеленского финансово пострадает государство. «Неперечисление 3 миллиардов гривен по месту назначения сегодня-завтра будет означать, что государство терпит убытки в размере 0,7 млрд грн. Ибо «Гарпоку» нужно платить налоги.

Вот к чему приводят неумелые игры в политику от Зеленского. Играет он, а проигрывает народ», - подытожил Гончаренко.

Как сообщалось, 29 ноября Улида публично призвал Кабмин прояснить ситуацию с блокировкой выплаты долгов перед компанией ДТЭК.

ДТЭК единственная из 800 компаний-производителей так и не получила выплаты по целевым "зеленым" оборотам.

Напомним, на счетах ГП "Гарантированный покупатель" находится 3,04 млрд грн, которые были предназначены для выплаты производителям "зеленой" энергетики. Эти деньги на выполнение условий "зеленого" кредита от ЕС должны были быть направлены на погашение долгов перед компанией ДТЭК. Однако по неизвестным причинам правительство заблокировало выплаты этой компании.

Предыдущий руководитель "Гарпока", отказавшийся выполнять, по его словам, указания премьер-министра Дениса Шмигаля блокировать выплаты ДТЭК, был уволен 13 ноября.