Телевизионный ведущий Василий Голованов рассказал о своих планах, в частности, входит ли в них политическая деятельность и назвал причины своего решения.

Об этом он рассказал в программе Мирославы Бобровской «А как на самом деле?».

Как объясняет гость программы, идя на телевидение, он четко отдавал себе отчет в причинах этого решения и видел, как можно реализовать себя в этой сфере. «Как телеведущему мне интересно работать с политическими темами», - подчеркивает он. Тем не менее, говорит Голованов, это еще не повод идти в политику.

Он говорит, что неоднократно получал предложения попробовать себя в политике, но никогда их не принимал. «Чем глубже я погружаюсь в околополитическую жизнь, тем лучше я понимаю, что не хочу заниматься политикой», - подчеркивает ведущий и добавляет, что не имеет никакого желания работать в правительстве или парламенте.

В частности, отмечает Голованов, он просто не понимает, зачем ему это, а понимание причин и цели – самое важное для любой деятельности. В противном случае, предупреждает гость программы, этот процесс может привести к непонятным и никому ненужным результатам. «Политиком я себя не вижу», – заключает он.

Следовательно, констатирует ведущий, пока политическая деятельность не входит в его планы, но это не значит, что это никогда не изменится. «Все меняется, и никогда нельзя сказать: все всегда будет так, и никак иначе», - рассуждает Голованов.

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