ПАО "Центрэнерго" получает уголь по контракту с "Д.Трейдинг" по цене с привязкой к котировке API2, актуальной на момент заключения договора, плюс стоимость фрахта в размере $30/тонна.
Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина».
«Цена угля по контракту с "Центрэнерго" является коммерческой тайной. Она была сформирована на основании актуальных на момент заключения договора котировок угля в регионе ARA агентства Platt's (индекс API2) плюс стоимость фрахта в размере $30/тонна", – говорится в ответе компании ДТЭК на запрос Энергореформы.
При этом в ДТЭК отметили, что зафиксированная в контракте цена полностью соответствовала принципу импортного паритета.
«По нашей информации, во всех контрактах на импорт угля в Украину в данное время используется привязка к котировкам угля в регионе Амстердам-Роттердам-Антверпен», – отметили в ДТЭК.
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Как сообщалось, 22 ноября в Украину прибыл первый из семи законтрактованных в США и Колумбии компанией ДТЭК кораблей с 60,5 тыс. тонн угля, который предназначен для потребностей государственных ТЭС ПАО "Центрэнерго".
Еще шесть кораблей ожидаются по последним данным в декабре-январе уже для "ДТЭК Энерго".
Напомним индекс API2 плюс доставка в 2016-2019 году использовался для определения цены на энергетический уголь в формуле «Роттердам+».