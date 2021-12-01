"Закон написан ради того, чтобы Коломойский и в дальнейшем получал свои миллиарды из карманов украинцев», – Гончаренко.



Закон №5600 нельзя называть «антиолигархическим», поскольку он защищает интересы олигарха Игоря Коломойского. Об этом заявил народный депутат Алексей Гончаренко, комментируя нормы законопроекта, который вчера приняла Верховная Рада во втором чтении.

Об этом сообщает Главком.



Как поясняет нардеп, закон содержит нормы, свидетельствующие о избирательности власти при подходе к налогообложению, в том числе – в вопросах недропользования.



"Смотрите сами. В законе, который якобы писался, чтобы наполнять бюджет за счет недропользователей, обложили рентой железные рудники Ахметова. При этом Коломойского, который монопольно добывает марганцевую руду, – «забыли», – отмечает Гончаренко.



Он также выразил убеждение, что весь закон №5600 был написан для того, чтобы защищать интересы Коломойского, поэтому президенту Зеленскому не стоит называть его элементом борьбы с олигархами.



«Зеленскому надо, как говорится, или крестик снять, или трусы надеть. Хотя прилюдно не называть этот закон "антиолигархическим". И признать наконец, что весь этот закон написан только ради того, чтобы Коломойский и в дальнейшем получал свои миллиарды из карманов украинцев. А господин президент, как верный Санчо Панса, обеспечит ему максимальную защиту и отсутствие налогов», – резюмировал Гончаренко.



Напомним, Верховная Рада приняла в целом «ресурсный» закон, который повышает налоги для всех украинцев и целого ряда предприятий малого, среднего и крупного бизнеса. Избежать повышения налогов, по оценкам экономистов, удалось лишь нескольким отраслям, среди которых марганцевый бизнес Коломойского.



Что касается населения, то законом прежде всего вводится так называемый нормативный налог на земельные участки: он составит от 1500 грн в год за гектар. Отдельно, налогом в 19,5%, обложат доход, который получают украинцы от продажи сельскохозяйственной продукции, выращенной на своем земельном участке.