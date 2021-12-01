Из-за блокирования поставок угля со стороны Российской Федерации в Луганскую ТЭС дальнейшая работа станции находится под угрозой.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление "ДТЭК Энерго", опубликованное на сайте компании.
"В конце октября "ДТЭК Энерго" удалось нарастить объемы угля для работы станции в течение 1,5 месяцев. Но пока Российская Федерация не снимет ограничения на поставки угля в Украину, станция не сможет пополнять свои запасы. По состоянию на 30 ноября на складах станции находится 38 тыс. тонн угля, при работе одним блоком угля хватит на 16 суток", - отмечает "ДТЭК Энерго".
С 1 ноября Российская Федерация заблокировала поставки энергетического угля в Украину. Станция не имеет физической возможности получать уголь по железной дороге кроме территории России.
Для экономии топлива и обеспечения бесперебойной работы предприятия станция вынуждена была перейти на работу одним блоком.
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"В случае отсутствия поставок угля на ТЭС станция имеет техническую возможность перейти на сжигание природного газа, ведь приоритет ТЭС - обеспечение стабильного энерго- и теплоснабжения региона. Но без помощи и поддержки государства относительно возможности и обоснованности работы на природном газе это невозможно", - отметили в компании.
В "ДТЭК Энерго" обеспокоены безответственными и паническими заявлениями отдельных политиков о работе Луганской ТЭС.
"Мы призываем все политические силы и властные структуры вместо обвинений объединиться вокруг решения проблемы Луганской ТЭС", - отметили в компании.
Как сообщалось, "Нафтогаз Украины" оценила убытки от снижения цен на газ для Луганской ТЭС, которая входит в холдинг ДТЭК ТЭС Ахметова. Выполнение правительственного решения только в августе могло повлечь убытки для Нафтогаза в размере более 120 млн грн на месяц. При такой же ситуации в зимний период с ростом рыночных цен и объемов потребления сумма убытков могла достигнуть 250-300 млн грн ежемесячно.