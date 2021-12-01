Политический психолог Олег Хомяк рассказал, какой была пресс-конференция Владимира Зеленского и почему она больше была похожей на битву.

Об этом он сказал в эфире “Романенко Беседы” с Юрием Романенко.

“Снаружи это выглядело как будто это не пресс-конференция, а по сути и по замыслу это была битва, бой. То есть президент вышел и он должен был дать бой этим монстрам, врагам, злодеям. Они были распределены по группам и три врага были в трех разных группах: это Шустер, Бутусов и Ткач”, - сказал Олег Хомяк.

Он отметил, что по тому, как говорил Владимир Зеленский, можно было увидеть, что он собрался на войну и воюет.

“Это по сути не пресс-конференция, когда человек отвечает на вопросы и рассказывает о своих взглядах и перспективах… Странность всего этого была в том, что первый шаг, артобстрел начали слишком рано. Он первое, что сделал – выпалил все свои аргументы сразу. Притом, что это была первая группа, а естественно Бутусов был во второй группе и он слышал это. Конечно, он понимал, с чем он имеет дело”, - добавил Хомяк.

По его словам, заявления в первой группе были мощными и произвели впечатление на журналистов.

“Первого врага он завалил полностью. Шустер просто потух… А на этом он полностью выдохся”, - подчеркнул психолог.

Как сообщала Politeka, Василий Голованов заявил о том, почему его не было на пресс-конференции Зеленского: “Меня никто не пригласил” .