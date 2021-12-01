Политолог Михаил Чаплыга рассказал, почему оппозиция не может быть единой, а также заявил, что единой может быть только власть.

Об этом он рассказал в своём блоге.

«Оппозиция по определению не может быть единой, ведь она разная, как идеологически, так и финансово. Единой бывает исключительно власть, ведь власть формирует вчерашняя разрозненная оппозиция. Уже в парламенте формируется большинство, а все, кто не вошли в большинство, становятся оппозицией», - сказал Чаплыга.

По словам эксперта, монополия на оппозицию нереальна, потому что само слово «оппозиция» обозначает не вхождения в правящий союз, как одной партии, так и нескольких.

«Оппозиция не может объединиться в одно целое, ибо она по определению разная. Попытка смешать ежа, ужа и трепетную лань приведёт к 3-м метрам колючей проволоки с рогами. То, что оппозиция разная – это нормально, ведь у избирателей есть выбор», - подчеркнул Чаплыга.

Как отметил политолог, если большинство электората будет голосовать против власти, то их голос будет отдан сектору оппозиции, которая и станет новой властью.

Как сообщала Politeka, Алексей Кущ заявил, что бюджет по большей степени наполняется за счёт НДС.

Также Politeka сообщала, Михаил Чаплыга рассказал, готовиться ли украинцам к выборам осенью.