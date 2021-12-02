Российский политический деятель Илья Пономарев заявил, что, несмотря на самые плохие прогнозы, Российская Федерация не начнет полномасштабную войну с Украиной.

Об этом он рассказал в программе Алексея Толкачева «Толковый разговор».

По мнению политика, военного обострения на Донбассе не будет, хотя об этом много говорится и, соответственно, возникает напряжение. «Просто Путин – чекист, он мыслит категориями тайных спецопераций. Когда он что-то говорит громко, публично – очень высокая вероятность, что он это делать не собирается. Потому что он собирается делать что-то противоположное», - объясняет Пономарев. То есть, констатирует он, в таком случае следует переживать из-за того, о чем не говорится, о чем нет никакой информации.

Также гость программы отмечает, что все эти сообщения о вероятности наступления на самом деле являются фактором давления. Сюда же он относит и статьи, которые политики РФ публиковали в СМИ. В пример Пономарев приводит статью Медведева, вышедшую как раз тогда, когда Виктория Нуланд была в пути в Москву, то есть была сигналом именно для нее. «Ну, кто будет публиковать статью для широких народных масс в полночь? Вот человек идет в самолет садиться, чтоб она почитала», - объясняет политик.

Попутно он комментирует и ситуацию с Сурковым: «Сурков скучает по роли идеолога, и у него свербит на эту тему объективно». Как отмечает Пономарев, Сурков считает себя идеологом и постоянно пытается оформить все события в определенную идеологическую конструкцию. Попутно гость программы отмечает, что бывает и противоположное: экономисты подгоняют историю под идеологические конструкции – в этой ситуации происходит именно это.

Как сообщала Politeka, Пономарев объяснил, откуда у России появилось желание доминировать и унижать.

Также Politeka писала, что Пономарев рассказал, сколько может обойтись России полномасштабная война с Украиной.