Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, что на самом деле война с олигархами в Украине пока что носит только медийный характер, поскольку их доступ к власти не был нарушен.

Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.

Руслан Бизяев рассказал, насколько украинская власть реально борется с олигархами.

“Любое сказанное слово надо декодировать не только с точки зрения того, что мы услышим, но и с точки зрения совокупности факторов, которые мы наблюдаем. Ведь пока что война носит медийный характер. Ни один существенный актив, ни один существенный доступ того или иного олигарха, сейчас без фамилии, к бюджету, к распределению сфер влияния в крупных государственных монополиях, к вертикали власти на местах – пока не нарушен. Это все пока “пугалки”, - сказал Бизяев.

Он отметил, что пока что война власти против олигархов больше имеет форму торгов.

“Будут ли они торговаться, тут очень интересный момент. Ведь фактически все наши уважаемые олигархи имеют очень много точек опоры в мире. И они не всегда самостоятельные в принятии того или иного решения”, - добавил аналитик.

По его словам, первым под закон об олигархах попадает Петр Порошенко, а кто будут остальные, пока не ясно.

Как сообщала Politeka, Олег Саакян заявил, что закон о деолигархизации создает серьезный инструмент для давления на олигархов .