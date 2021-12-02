Политический аналитик Руслан Бизяев рассказал, что на самом деле война с олигархами в Украине пока что носит только медийный характер, поскольку их доступ к власти не был нарушен.
Об этом он сказал в эфире программы “Что дальше” с Викторией Панченко на канале “Знай 24”.
Руслан Бизяев рассказал, насколько украинская власть реально борется с олигархами.
“Любое сказанное слово надо декодировать не только с точки зрения того, что мы услышим, но и с точки зрения совокупности факторов, которые мы наблюдаем. Ведь пока что война носит медийный характер. Ни один существенный актив, ни один существенный доступ того или иного олигарха, сейчас без фамилии, к бюджету, к распределению сфер влияния в крупных государственных монополиях, к вертикали власти на местах – пока не нарушен. Это все пока “пугалки”, - сказал Бизяев.
Он отметил, что пока что война власти против олигархов больше имеет форму торгов.
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“Будут ли они торговаться, тут очень интересный момент. Ведь фактически все наши уважаемые олигархи имеют очень много точек опоры в мире. И они не всегда самостоятельные в принятии того или иного решения”, - добавил аналитик.
По его словам, первым под закон об олигархах попадает Петр Порошенко, а кто будут остальные, пока не ясно.
Как сообщала Politeka, Олег Саакян заявил, что закон о деолигархизации создает серьезный инструмент для давления на олигархов.
Также Politeka сообщала, что нумеролог Нонна Мусалян отметила, что быть женой олигарха – это непростой труд.