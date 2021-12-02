Общественный деятель и футуролог Алексей Толкачев считает, что Россия безнадежно больна, она страдает шизофренией с биполярным расстройством.

Об этом он рассказал в программе «Акценты» с ведущей Татьяной Резвин.

«Верить России невозможно, и даже не потому, что Россия плохая или злая. Россия – это просто шизофреник с биполярным расстройством. Ничто из того, что они говорят, не соответствует действительности. Российская элита выстроила уже виртуальную реальность, в которую они сами верят, они ее защищают. Они требуют уважать их «красные линии», которые пролегают вообще непонятно где по всей планете», - говорит он.

Если бы они со всем этим влиянием и своей страстью к экспансии несли еще какую-то цивилизацию, было бы, может, не так и плохо, продолжает футуролог.

«Если бы они приходили, завоевывали территории в Приднестровье, Абхазии, Северной Осетии, вот если бы там появились Сколково, Иннополис, какие-то города будущего с высокими технологиями. Они, к сожалению, только разрушают, не принося ничего нового и ценного», - отмечает футуролог.

Бывший президент России Медведев в своей статье, которую он недавно написал по поводу Украины, эпиграфом вынес пословицу «Вівця з вовком бодалася, лише кістки зосталися».

«Кто овца – Украина? А Россия тогда кто – волк? Они даже не скрывают, что Запад применяет методы сдерживания. Сдерживания чего? Если страна просто себе живет, развивается – так ради Бога! Но цепного пса конечно надо сдерживать, если он неадекватный. У них очень часто между строк сквозит их сущность. Недавно Сурков написал статью о том, что в любой организованной системе есть задатки хаоса, и Россия может удержаться в своей целостности, только продолжая экспансию. Ей постоянно в топку своих имперских амбиций надо вбрасывать новые народы, новые территории, создавать новые мифы о том, что они великие, мощные. Украина – лакомый кусок», - рассуждает Толкачев.

Как сообщала Politeka, Пономарев объяснил, откуда у России появилось желание доминировать и унижать.

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