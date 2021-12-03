Политолог Виталий Кулик рассказал об отношениях Украины с Беларусью, а также заявил, что разрыв дипломатических отношений с Минском ударит по нашей экономике.

Об этом он рассказал в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы».

«Когда происходили все приготовления Украины к возможному мигрантскому кризису (мы выстраивали линию, создавали группы и стягивали резервистов), то с белорусской стороны ничего не происходило, только на бумаге и в информационном пространстве: передвижение колон и усиление постов – это ни о чем», - сказал Кулик.

По словам эксперта, Украина показала свою полную готовность к защите собственных границ от возможной угрозы с северного направления, хотя на тот момент никто на самом деле не угрожал, что ударило по отношениям между странами.

«Нам нужно решить вопрос со стеной на границе с Беларусью, потому что она слабо охраняется: есть много троп, через которые проходит не только контрабанда, а и мигранты. Нам надо решать в глобальном аспекте решение вопроса с Беларусью», - подчеркнул Кулик.

Как отметил политолог, если Лукашенко поедет в Крым, то перед Украиной станет вопрос разрыва дипломатических отношений с Беларусью, а это будет означать, что наше государство получит удар по экономике.

«Готова ли действующая власть к энергетическому кризису? Где она будет получать дополнительную энергию и от кого?», - сказал Кулик.

По мнению эксперта, если отношения с Беларусью будут разорваны, то Украину может ждать энергетический кризис, потому что Беларусь на данный момент является одним из ключевых поставщиков энергетических продуктов.

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